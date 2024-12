Superliga volta mais cedo no segundo turno com novos equipamentos de Desafio

A Superliga de vôlei, masculina e feminina, já tem data para retomar a segunda parte do campeonato. Os jogos estarão de volta a partir do dia 7 de janeiro, com muitas novidades nos pedidos de desafio e mais conforto para os torcedores que assistem as partidas pela TV ou presencialmente.

Para o segundo turno, a competição terá mais seis equipamentos de Desafio comprados pela CBV (Confederação Brasileira de Vôlei), totalizando 18 kits à disposição dos clubes. A iniciativa vai melhorar a logística dos deslocamentos, diminuindo o risco de danos em peças. Com um investimento de cerca de R$ 4 milhões, a CBV disponibilizou o sistema de Desafio em todas as partidas da temporada, além de assumir os custos de operação do sistema, antes responsabilidade dos clubes. No primeiro turno, foram registrados 734 pedidos de desafio.