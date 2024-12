Sport ativa cláusula e renova contrato do zagueiro Luciano Castán

Luciano Castán, de 35 anos, deve se reapresentar para iniciar a pré-temporada de 2025 com o Sport no início de janeiro. O primeiro compromisso do clube no ano dia 11 do mesmo mês, contra o Afogados, pelo Campeonato Pernambucano.

Além do Estadual, o Sport disputará em 2025 a Copa do Nordeste, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil.