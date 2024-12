Sem espaço no Corinthians, Pedro Henrique negocia com o Ceará

O atacante Pedro Henrique não deve ficar no Corinthians em 2025. O jogador a princípio queria seguir no Timão, mas foi informado pela diretoria que não teria sua saída dificultada em caso de proposta. Nesse cenário, o Ceará abriu negociação com o atleta de 34 anos.

A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que o Vozão demonstrou interesse na contratação de Pedro Henrique e está otimista por um desfecho positivo. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornal O Povo.

O Santos foi outro clube que demonstrou interesse no ponta, mas as conversas são vistas como menos avançadas em relação às com o clube nordestino.