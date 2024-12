Rodada da NBA: LaVine tem ótima atuação, mas Bulls perdem para os Hawks

Os Hawks ficaram atrás do placar em grande parte do jogo, mas no último quarto, com cestas decisivas de Trae Young e Jalen Johnson. A dupla teve um duplo-duplo, com Trae fazendo 27 pontos e 13 assistências, enquanto Jalen marcou 30 pontos e 15 rebotes.

A franquia de Atlanta chegou em sua 16ª vitória na temporada, enquanto Chicago sofreu seu 18º revés.

O Chicago Bulls volta às quadras neste sábado, quando enfrentará o Milwaukee Bucks às 22h (de Brasília). Por sua vez, o Atlanta Hawks jogará com o Miami Heat no mesmo dia, às 17h.

Veja outros jogos da NBA nesta quinta e madrugada de sexta:

Indiana Pacers 114 x 120 Oklahoma City Thunder



Orlando Magic 88 x 89 Miami Heat