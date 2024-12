Meninos da Vila tiveram atuações relâmpago no profissional do Santos em 2024; veja lista

O meia de 20 anos é um caso à parte. A torcida tem muita expectativa em cima do garoto e pediu, diversas vezes, a sua utilização ao longo da Série B. O boliviano fez ótimos jogos pelo seu país nas Eliminatórias para a Copa do Mundo, porém foi pouco usado por Carille.

Miguelito atuou cinco vezes, uma como titular e quatro saindo do banco de reservas. Foram cerca de 100 minutos em campo.

O nome do meia foi envolvido em uma grande polêmica. O experiente Giuliano chegou a dizer que o Menino da Vila não tinha intensidade para jogar no time de cima. A fala repercutiu bastante e não pegou bem entre os torcedores. O técnico, contudo, saiu em defesa do camisa 20.

Em 2025, portanto, esses garotos esperam ter mais chances no profissional. A diretoria busca um novo treinador no mercado e quer algum profissional que saiba lidar bem com as categorias de base.