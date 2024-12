Ídolo máximo do Flamengo, Zico discorda de comparações entre gerações de 1981 e 2019

O ex-jogador Zico, ídolo do Flamengo e craque da Seleção Brasileira, deu uma declaração polêmica nesta sexta-feira. O Galinho disse discordar das comparações feitas entre os títulos conquistados por ele e Júnior, em 1981, com os trofúes alcançados por Bruno Henrique, Gabigol e Arrascaeta, a partir de 2019. De acordo com números oficiais, os cinco nomes estão empatados com 13 conquistas cada na história do Mengão.

Para Zico, conquistas como a Supercopa do Brasil e a Recopa Sul-Americana, vencidos pela geração de 2019, não possuem o mesmo peso e importância dos troféus conquistados por ele e Júnior, a partir de 1981.

"Eu sou contra isso (igualar o número de títulos de Gabigol, Arrascaeta e Bruno Henrique ao de Zico e Júnior). Porque considera os títulos de Supercopa, Recopa, que são de um jogo só. Isso não tinha na nossa época. O que tinha, por exemplo, era jogar o Ramón de Carranza. Jogar com o Barcelona e aqueles times todos. Jogava o Teresa Herrera. Se você ganha, era um título tão importante quanto uma Recopa, uma Supercopa. Então, eu não entendo esse negócio", disse Zico, em entrevista ao Redação SporTV.