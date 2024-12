Em jogo marcado pela neblina, Gil Vicente e Arouca empatam no Português

Em noite de nevoeiro ??, Lobos e Gilistas viram ? o ?????? ??#LigaPortugal #LigaPortugalBetclic #FCAxGVFC pic.twitter.com/l8ZuE60E3B

? Liga Portugal (@ligaportugal) December 27, 2024

Pela 17ª rodada do Campeonato Português, no dia 4 de janeiro, o Arouca visita o Boavista, às 17h30 (de Brasília). Já o Gil Vicente, em busca do quinto jogo sem derrota na competição nacional, no dia 6 de janeiro, recebe o Rio Ave, às 17h15.

OS GOLS

Após um primeiro tempo sem muitas emoções, o gol do Gil Vicente saiu aos 19 minutos da etapa final. A bola foi levantada na área em cobrança de falta pela direita do campo de ataque e a defesa do Arouca não afastou o perigo. Assim, a sobra ficou na pequena área com Mory Gbane, que não desperdiçou a chance e balançou as redes defendidas por Nico Mantl.