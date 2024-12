Cruzeiro negocia contratação de Fagner, lateral do Corinthians

O Cruzeiro abriu conversas pela contratação do lateral direito Fagner, do Corinthians. O jogador, de 35 anos, perdeu espaço no time alvinegro em 2024.

A diretoria celeste busca um atleta para a posição desde a saída de Wesley Gasolina, que não teve o vínculo renovado e deixou o clube. O titular do setor é William, que chegou a ser convocado para a Seleção Brasileira no decorrer desta temporada.

A informação foi publicada inicialmente pelo jornalista Samuel Venâncio e confirmada pela Gazeta Esportiva.