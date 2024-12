Cruzeiro anuncia contratação do atacante Bolasie, ex-Criciúma; veja detalhes

O Cruzeiro anunciou nesta sexta-feira a contratação do atacante Yannick Bolasie, que defendeu o Criciúma em 2024. O congolês de 35 anos estava livre no mercado e assinou com o Cabuloso até o fim de 2025.

"Muito feliz de estar aqui no Cruzeiro, melhor de minas", disse o atacante, em publicação do Cruzeiro nas redes sociais.