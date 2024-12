Corinthians intensifica preparação para a disputa da Copinha; veja time testado por Orlando Ribeiro

A equipe sub-20 do Corinthians está intensificando a preparação para a disputa da Copinha, torneio de base mais tradicional do país. Nesta sexta-feira, a imprensa teve acesso ao treino comandado pelo técnico Orlando Ribeiro, no CT das categorias inferiores.

O "time A" do coletivo teve: Arthur/Kauê; Caipira, Fernando Vera, Caio Garcez e Denner; Bahia, Vitinho e Luiz Eduardo; Luiz Fernando, Nicollas e Gui Negão.

Já o "B", sem goleiro, foi composto por: Vitinho, Ruan, Vinicius Cesar e Vinicius Gomes; Pedro Thomas, Robert e Dieguinho; Juninho, Pellegrin e Nicolas Araújo.