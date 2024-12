Conheça os inscritos e as datas dos jogos do Botafogo na Copinha 2025

O Botafogo definiu a lista de inscritos para a disputa da Copa São Paulo de Juniores, a Copinha 2025. O time disputará o grupo 1 do torneio, ao lado de Votuporanguense-SP, Fast Clube-AM e Floresta-CE, com sede em Votuporanga-SP.

A base do Botafogo na Copinha será formada por atletas do sub-17 e do primeiro ano do sub-20. Pelo planejamento do clube, os principais nomes dos juniores vão completar o elenco que iniciará a disputa do Campeonato Carioca na categoria principal, proporcionando uma preparação melhor do elenco profissional que venceu o Brasileirão e a Libertadores em 2024.