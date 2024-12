Com mais de 120 mil visitantes esperados, começa a entrega dos kits para a 99ª edição da São Silvestre

Para os mais de 37.500 inscritos, a retirada dos kits segue até o dia 30 de dezembro, das 9h às 18h (de Brasília). Nos dias 27 (hoje), 28 e 29, o horário é das 9h às 20h.

O atleta deve apresentar um documento original com foto e o protocolo de confirmação enviado por e-mail. Se a retirada for feita por um terceiro, é necessário apresentar uma cópia do documento do corredor, além da própria identificação.