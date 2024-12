Com Bia Haddad e Thiago Monteiro. Brasil cai diante da China na United Cup

No confronto de simples masculina, Thiago Monteiro acabou vencido com facilidade. Número 45 do ranking, o chinês Zhizhen Zhang dominou as ações em quadra e ganhou rapidamente em dois sets, parciais de 6/3 e 6/0.

O Brasil buscará a recuperação na United Cup no duelo contra a Alemanha. Os jogos serão disputados neste sábado. O time brasileiro necessita da vitória para continuar sonhando com a classificação para as quartas de final do evento.