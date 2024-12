CBF anuncia canal exclusivo para denúncias de manipulações no esporte; entenda

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) anunciou nesta sexta-feira o lançamento de um canal exclusivo para denúncias de manipulações em competições esportivas no Brasil. O programa, que já está ativo, tem como finalidade diminuir a corrupção dentro dos esportes.

O canal pode ser utilizado em todo o Brasil, através do site da CBF, criado para o programa, do número 0800 881 3736 e do aplicativo, garantindo o anonimato do denunciante, que pode ser, de acordo com a entidade: