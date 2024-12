Botafogo agradece Tchê Tchê e Pablo, ambos de saída do clube

Apesar de não ter participado assiduamente das campanhas, também registra em seu currículo os troféus da Libertadores e do Campeonato Brasileiro de 2024.

Agora, o ex-Corinthians retorna ao Rubro-Negro, time em que chegou no ano de 2022 e conquistou Libertadores (2022), Copa do Brasil (2022) e Campeonato Carioca (2024). O vínculo do zagueiro com o Flamengo se encerra no fim de 2025.