Não é só o Corinthians: Vitória faz vaquinha para reformar Barradão e bate 6% da meta

Caso a vaquinha ultrapasse a meta estipulada, os valores excedentes serão destinados a outras reformas, como a reconstrução do escudo do Vitória que fica perto das cadeiras. Nas redes sociais, o Leão da Barra publicou um vídeo do atacante Osvaldo pedindo a contribuição da torcida com a Vaquinha.

"Fala nação Rubro-Negra! Osvaldo passando para falar para vocês que está aberta a vaquinha online. Todo valor arrecadado será investido no nosso estádio, o Barradão, os acrílicos e a iluminação de led para deixarmos nosso santuário mais moderno e conquistar grandes objetivos ano que vem. Contamos com o apoio de todos, valeu!", disse o atleta.