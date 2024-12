Veron se despede do Cruzeiro após término do empréstimo: "Preparado para os próximos desafios"

O jogador não conseguiu mostrar todo o seu futebol no Cabuloso por conta de lesões. Apesar de ter sido anunciado no início da temporada, fez sua estreia somente em abril, diante do Allianza, pela Sul-Americana.

Em janeiro, antes do início do Campeonato Mineiro, lesionou o pé direito e teve que passar por cirurgia. Mais tarde, no mês de julho, ficou afastado por conta de uma lesão na coxa esquerda.