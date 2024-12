Ventilado no Corinthians, Paul Pogba pode reeditar antiga parceria com Memphis Depay

Nenhum destes jogos teve a dupla como titular. Tanto que, somados, eles não somaram sequer 90 minutos juntos no gramado.

Naquela temporada, Pogba chegou com status de estrela depois de brilhar com a camisa da Juventus. Depay, por sua vez, estava sem espaço sob comando de José Mourinho e acabou se transferindo ao Lyon, da França. Entretanto, eles mantiveram a amizade fora das quatro linhas.

A possibilidade de Paul Pogba se transferir ao Corinthians ganhou força ao longo da última semana. O jogador disse, em entrevista recente, que jogaria de graça no clube paulista por conta de sua amizade com Memphis Depay. Depois, o francês publicou uma foto em suas redes sociais com a camisa do Brasil, o que agitou a torcida alvinegra.

O presidente do Timão, Augusto Melo, chegou a se manifestar sobre o assunto e esfriou os rumores, dizendo que 'não existe nada' neste momento. Pouco depois, um site de acompanhantes ofereceu publicamente um aporte financeiro à diretoria alvinegra para contratar o francês, mas o clube publicou uma nota e afirmou que não abriu negociação com a empresa.

Já no último sábado, Memphis publicou uma fotos em suas redes sociais ao lado de Pedro Silveira, diretor financeiro do clube, durante uma chamada de vídeo com Pogba. Ele escreveu: "Sempre ótimas conversas com meus amigos".