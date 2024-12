Sabalenka diz estar 'pronta' para novo título na Austrália

A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka, número 1 do mundo, afirmou nesta quinta-feira que está "pronta" para conquistar o terceiro título consecutivo no Aberto da Austrália, em janeiro. A jogadora de 26 anos teve uma grande temporada em 2024, chegando a sete finais e levantando quatro troféus, entre eles dois de Grand Slam (Austrália e US Open).

Seu primeiro objetivo em 2025 será a defesa do título em Melbourne, onde sua última derrota foi na quarta rodada da edição de 2022. Em caso de um novo triunfo, Sabalenka se tornaria a primeira mulher com três títulos consecutivos no Aberto da Austrália desde a suíça Martina Hingis, campeã entre 1997 e 1999.

"Eu me sinto descansada e pronta", declarou a bielorrussa ao site da WTA em sua chegada a Brisbane, onde começará a temporada a partir do próximo domingo.