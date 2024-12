Projeto de Lei Complementar 210/24 traz preocupação na Lei Federal de Incentivo ao Esporte

Alceu diz também que o governo deveria trabalhar no caminho inverso ao que está sendo proposto. "Nem todas as OSCs estão localizadas em grandes centros e isso dificulta o acesso de muitas dessas entidades aos recursos destinados pela Lei Federal de Incentivo ao Esporte. Segundo o Mapa das OSCs, 40% dessas instituições estão localizadas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e recebem, somados, apenas 14% das verbas. O maior montante é destinado a organizações do Sul e Sudeste, com 17% e 69%, respectivamente. Esse é o cenário pelo qual lutamos para mudar. É importante promover equidade. Somente assim teremos um país de fato desenvolvido", finaliza.