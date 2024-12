Pedro Caixinha desembarca no Brasil e fala pela primeira vez como técnico do Santos

Após negociações fracassadas com Gustavo Quinteros, técnico do Vélez e especulado no Grêmio, a contratação de Pedro Caixinha foi anunciada pelo novo CEO do Santos, Pedro Martins.

Pedro Caixinha estava no Red Bull Bragantino desde o início de 2023, mas foi demitido no segundo semestre de 2024 após maus resultados com o Massa Bruta. O português possui uma longa carreira como treinador, com passagens por clubes de diversos países, incluindo Santos Laguna e Cruz Azul, no México, Rangers, na Escócia, Talleres, na Argentina, e Al Shabab, na Arábia Saudita.