Opositores do São Paulo protocolam pedido no CD para Casares dar explicações; veja temas

O requerimento também solicita esclarecimentos sobre a relação entre a presidência e a diretoria de futebol do clube, que supostamente não estaria de acordo com o teto orçamentário e os custos do departamento para 2025, que foram estabelecidos pela FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios), projeto criado pelo São Paulo em parceria com a Galápagos Capital.

Os opositores ainda querem que Julio Casares explique como será viabilizado o projeto para a reforma do Morumbis.

A informação foi publicada inicialmente pelo Uol e confirmada pela Gazeta Esportiva.

O requerimento já está nas mãos do presidente do Conselho Deliberativo, Olten Ayres de Abreu Junior. Ele analisará se o pedido preenche os requisitos necessários e, em caso afirmativo, a reunião deverá ser obrigatoriamente marcada no CD.