Morumbis bate recorde histórico e prova mais uma vez sua força ao São Paulo

O Morumbis é um grande fator de força ao São Paulo. Nesta temporada, os torcedores do Tricolor fizeram bonito e o estádio bateu recorde de média de público em jogos. Com média com 45.589 torcedores por partida, esta foi maior marca da história do clube.

Em 2024, o São Paulo disputou 34 partidas no Morumbis, somando todas as competições. Foram, ao todo 20 vitórias, oito empates e seis derrotas, ou seja, aproveitamento de 66,6%. Durante o período, o Tricolor marcou 53 gols e foi vazado em 26 oportunidades.

No Campeonato Brasileiro, por exemplo, o São Paulo terminou como a terceira melhor campanha como mandante. Com 39 pontos em 19 rodadas, o clube paulista ficou atrás apenas Fortaleza (47 pontos) e do Botafogo (41 pontos).