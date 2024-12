Mesmo com Caio Paulista, Vanderlan fez em 2024 a temporada com mais jogos profissionais pelo Palmeiras

Cada temporada que passa, Vanderlan vem conquistando mais espaço no elenco profissional do Palmeiras. Mesmo com a chegada de Caio Paulista no início do ano, o que aumentaria a concorrência na lateral-esquerda, a Cria da Academia fez em 2024 seu ano com mais partidas pelo time principal, foram 35 no total.

Além de Caio Paulista, Vanderlan enfrenta a concorrência de Piquerez na lateral. Inclusive, o uruguaio é o titular da equipe, entretanto, sofreu uma grave lesão no joelho em julho e precisou passar por cirurgia, o que fez com que perdesse o restante da temporada.

Assim, Vanderlan assumiu a posição de titular de Piquerez, mas não teve grandes atuações e acabou perdendo a vaga para Caio Paulista. O ex-jogador do São Paulo começou bem e recebeu elogios da torcida palmeirense, mas foi caindo de produção e terminou o ano como reserva do próprio Vanderlan, que recuperou a posição.