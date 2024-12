Matheus Cunha soma mais participações em gols do que jogos nas últimas dez rodadas do Inglês

Além disso, o jogador, convocado diversas vezes para a Seleção Brasileira, precisou de apenas 82 minutos para participar de um gol no período. Ele também deu 23 passes decisivos, criou sete grandes chances e recuperou 55 bolas.

Contra o United, Matheus Cunha abriu o placar para o Wolverhampton com um gol olímpico aos 13 minutos do segundo tempo. Aos 45, ele acionou Hwang para ampliar o marcador e decretar a vitória do Wolves.

O brasileiro volta a campo pelo Wolverhampton no domingo, às 12h (de Brasília), contra o Tottenham, pela 19ª rodada do Campeonato Inglês. A equipe de Matheus Cunha ocupa a 17ª posição na tabela, com 14 pontos.