Salah marca de novo, Liverpool vira sobre Leicester e dispara na liderança

Nesta quinta-feira, para fechar o Boxing Day, o líder Liverpool recebeu o Leicester City, em Anfield, e venceu de virada por 3 a 1. O jogo foi válido pela 18ª rodada do Campeonato Inglês e contou com gols de Ayew, para os visitantes, e de Gakpo, Curtis Jones e Salah, a favor dos donos da casa.

Desta maneira, o Liverpool, agora com 42 pontos, viu sua vantagem na ponta do Campeonato Inglês aumentar. Isso porque, mais cedo, o Chelsea (2º com 35 unidades) foi derrotado pelo Fulham, em pleno Stamford Bridge. O Arsenal ainda entra em campo na rodada e pode assumir a vice-liderança, ao atingir 36 pontos em caso de triunfo diante do Ipswich Town.

Por sua vez, o Leicester seguiu na zona de rebaixamento e com alerta ligado. O time, atualmente na 18ª posição, tem 14 pontos, um a menos que o Wolverhampton, primeira equipe fora da degola.