Jogador das categorias de base do Grupo City é morto a tiros no Uruguai

Na última quarta-feira, o Montevidéu City Torque (pertence ao City Football Group), do Uruguai, confirmou a morte de Geral Froste, goleiro que fazia parte do time sub-14 do clube. De acordo com o jornal El País, o garoto foi baleado no peito e abdômen.

No boletim de ocorrência, a mãe de Geral Froste teria escrito que "havia confusão entre vizinhos da esquina e, quando outras pessoas vieram separá-los, foram ouvidos tiros e a vítima caiu no chão".

O caso causou a indignação de outros vizinhos, que chegaram a localizar o autor do disparo e tentaram até incendiar a casa do suspeito.