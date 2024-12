Internacional anuncia saída de diretor das categorias de base

O Internacional também informou que o Departamento de Futebol seguirá com a implementação dos processos e ações de integração entre as equipes do profissional e de base, conforme o planejamento do clube.

O primeiro confronto do Colorado em 2025 será diante do Guarany, no dia 22 de janeiro, pelo Campeonato Gaúcho, no Estádio Antônio Magalhães Rossel.