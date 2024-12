Guardiola desabafa após novo tropeço do City e coloca na conta do "azar"

O Manchester City voltou a ter um resultado decepcionante nesta quinta-feira, no primeiro dia do Boxing Day do Campeonato Inglês. Jogando no Etihad Stadium, os Citizens empataram em 1 a 1 com o Everton, com Haaland perdendo um pênalti.

Após a partida, o técnico do clube inglês, Pep Guardiola, não escondeu sua frustração com mais um tropeço. O City tem apenas uma vitória nos últimos 13 jogos e vive a pior fase sob comando do treinador espanhol. Para Pep, o desempenho de sua equipe não foi ruim, embora não tenham conseguido sair com o resultado.

"Jogamos muito bem, mas estamos em uma altura em que é isto que acontece: criamos chances e sofremos gol na primeira vez que somos atacados. Mas agora, é continuar. A performance foi muito boa ofensiva e defensivamente. Atacamos muito a área deles, mas infelizmente não conseguimos o resultado que queríamos", afirmou o treinador.