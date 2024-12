Fluminense anuncia contratação do volante Hércules, ex-Fortaleza; veja detalhes

A venda de Hércules ao Tricolor foi a maior da história do Fortaleza. O Leão do Pici recebeu do clube carioca R$ 29 milhões por 70% dos direitos econômicos do atleta, superando a negociação que envolveu o atacante Moisés para o futebol mexicano, em 2023.

Hércules, de 24 anos, que tinha contrato com o Fortaleza até 2026, chegou ao clube por R$250 mil para defender o sub-23 na temporada de 2022, em negociação com o Atlético-CE. Porém, o jogador chamou a atenção de Vojvoda, que o subiu para o profissional. Juntos, conquistaram o Campeonato Cearense duas vezes, além de duas Copas do Nordeste.

O volante foi a primeira contratação confirmada do Fluminense, que já acertou as saídas do volante Felipe Melo e do lateral esquerdo Diogo Barbosa. O clube deve seguir ativo no mercado da bola em busca de mais reforços para 2025.