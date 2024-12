Estreia de Thiago Monteiro na temporada 2025 ocorrerá na United Cup

Thiago Monteiro está prestes a começar a sua temporada de 2025. Já em Perth, na Austrália, o cearense representará o Brasil na United Cup, competição mista por equipes que dá o pontapé na gira australiana. Antes da estreia nesta sexta-feira, Thiago fez um balanço da temporada de 2024 e traçou os seus objetivos para o novo ano.

"2024 foi um ano que realmente provou como eu posso competir em alto nível. Tive as melhores vitórias d aminha carreira em 2024 e também o melhor desempenho em Masters 1000. Infelizmente não consegui manter a consistência nos Challengers do final do ano, poderia ter me ajudado a entrar direto no Australian Open, mas foi um ano positivo. Principalmente na parte mental, de saber que consigo competir num alto nível e que posso ser perigoso em qualquer nível de torneio", avaliou Monteiro.

"Quero manter essa consistência em 2025, tentar me consolidar no top 100 e nos torneios ATP, e desempenhar da melhor forma para alcançar esses objetivos. Sinto que estou mais experiente e melhorando a cada semana", continuou.