Com gol olímpico de Matheus Cunha, Manchester United é superado pelo Wolverhampton no Inglês

O Manchester United volta aos gramados na próxima segunda-feira, às 17h (de Brasília), quando recebe o Newcastle, no Old Trafford. No domingo, às 12h, o Wolverhampton visita o Tottenham, no New Tottenham Hotspur Football Stadium. Ambos os duelos serão válidos pela 19ª rodada.

Ao perder a posse da bola, Bruno Fernandes, capitão do Manchester United, agrediu o adversário com o cotovelo e foi expulso de forma direta aos dois minutos do segundo tempo.

O primeiro gol da partida foi marcado pelo Wolverhampton aos 13 minutos da etapa complementar. Em cobrança de escanteio pela esquerda, Matheus Cunha foi feliz e, com uma batida que passou por todos na área, mandou na bochecha da rede para marcar o gol olímpico.

Aos 45 minutos da segunda etapa, o Wolverhampton ampliou a vantagem. Em jogada de contra-ataque pela direita, Hwang recebeu passe de Matheus Cunha e, cara a cara com o goleiro Onana, arrematou firme.