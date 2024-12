Com elenco profissional nos EUA, Flamengo define lista de atletas que disputarão o início do Carioca

Com parte do elenco profissional em pré-temporada nos Estados Unidos, o Flamengo definiu o grupo de atletas que disputará o início do Campeonato Carioca de 2025. Nas primeiras rodadas do estadual, o Rubro-Negro será representado por vários jogadores da categoria sub-20. Confira a lista completa, de acordo com o ge.

O atacante Carlinhos, o meia Lorran, o zagueiro Cleiton e o goleiro Dyogo Alves são os quatro jogadores do elenco profissional que permaneceram no Brasil para a disputa do Carioca, uma vez que receberam férias de forma antecipada. Já os demais atletas do time principal se reapresentarão apenas no dia oito de janeiro.