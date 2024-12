Cole Palmer marca mais uma vez e lidera participações em gols nas ligas europeias

O ano de 2024 foi especial para Cole Palmer. O meio-campista do Chelsea elevou seu nível e mostrou-se um dos grandes nomes do futebol mundial.

Em 2024, Palmer é o líder de participações em gols entre as cinco principais ligas da Europa (Inglaterra, Espanha, Alemanha, França e Itália). No ano, em 35 partidas, ele participou diretamente de 39 bolas na rede, sendo 26 gols e 13 assistências. Isso faz com que tenha participado de um gol a cada 78 minutos. Os números são do Sofascore.