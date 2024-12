São Paulo "renova" time feminino para temporada com Libertadores inédita

? São Paulo Feminino (@SaoPauloFC_Fem) December 24, 2024

A goleira Carlinha, uma das jogadoras mais experientes do elenco, renovou seu contrato até dezembro de 2025. A arqueira é a jogadora mais longeva do atual elenco tricolor. Ela chegou ao clube em 2019 e fez sua estreia em um jogo contra o América-MG, pela Série A2 do Brasileirão feminino. São, no total, 161 partidas disputadas pelo time e várias defesas históricas.

Agora, a zagueira Jéssica Soares teve seu vínculo renovado no Tricolor paulista até o final de 2025. No clube desde o início de 2024, a defensora disputou 28 jogos e balançou as redes em uma oportunidade. Ela foi decisiva nas cobranças de pênaltis, que garantiram a vaga na final do Brasileirão, e na conquista da vaga inédita do time na Copa Libertadores.

Até o final de 2025, o São Paulo também renovou com a atacante Majhu e com com Camilinha. A camisa 10 do clube do Morumbis fez 27 jogos e, no período, marcou quatro gols, o que rendeu o retorno à Seleção Brasileira, após quatro anos afastada.