Fluminense: Mano Menezes diz que polêmica com Marcelo 'não foi caso isolado'

O técnico Mano Menezes, do Fluminense, afirmou que a rescisão de contrato de Marcelo com o clube não foi resultado apenas da discussão entre eles no jogo contra o Grêmio, pelo Brasileirão. De acordo com o comandante, o episódio foi a "gota d'água".

"O fato do Marcelo não foi um caso isolado [na beira do campo], nenhuma direção toma nenhuma decisão por causa de um único caso. Aquilo foi a gota d'água", comentou Mano em entrevista à Rádio Grenal.

A desavença entre Mano Menezes e Marcelo ficou clara durante o jogo do Fluminense contra o Grêmio, pela 32ª rodada do Brasileirão. O treinador ouviu palavras do atleta que não gostou no momento em que iria colocá-lo em campo, no fim da partida. Imediatamente, desistiu da substituição e ordenou que o lateral voltasse para o banco de reservas.