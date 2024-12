Gustavo Quinteros não chega a acordo com o Vélez e deve fechar com o Grêmio, diz jornal

Gustavo Quinteros não deve permanecer no Vélez Sarsfield em 2025. O técnico não chegou a um acordo com o clube argentino para renovar seu contrato e deve fechar com o Grêmio.

A informação foi publicada nesta quarta-feira de Natal, pelo Diário Olé. De acordo com o veículo, o treinador sentiu-se seduzido pela oferta do clube gaúcho e deve, inclusive, ser oficializado nos próximos dias.

Quinteros havia sido procurado pelo Santos nas últimas semanas. O Peixe, porém, não conseguiu contratar o técnico e acabou acertando com o português Pedro Caixinha, ex-Red Bull Bragantino, que estava livre no mercado.