Ex-Flamengo, Hernane Brocador acerta com novo clube para 2025

Ex-jogador do Flamengo, Hernane Brocador está de casa nova. Em 2025, o atacante vai atuar pelo Nacional, do Amazonas. Em clima de Natal, o clube celebrou o acerto nas redes sociais.

"É presente pra torcida do Leão. É com imensa alegria que anunciamos Hernane Brocador como o mais novo reforço do Nacional para a temporada 2025!", escreveu a equipe no Instagram.