Em publicação de Natal, Vini Jr. posa com todos troféus que ganhou em dezembro

Nesta quarta-feira, Vinícius Júnior usou as suas redes sociais para desejar um feliz Natal. O atacante do Real Madrid postou diversas fotos. Entre elas, tem uma dele com todas as taças que conquistou em dezembro.

Neste mês, o atleta de 24 anos foi eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa e entrou na seleção de 2024. Além disso, foi campeão do Intercontinental e eleito o melhor jogador da final e do torneio em geral.