Confira os jogadores do São Paulo que mais participaram de gols no ano

Em 2024, São Paulo concluiu um ano com altos e baixos. Apesar do título da Supercopa Rei no início do ano com Carpini, o Tricolor não teve sucesso no restante das copas e terminou o Campeonato Brasileiro na sexta posição, com vaga direta à Libertadores de 2024, sob o comando de Zubeldía.

Apesar disso, o clube teve grandes destaques ofensivos. A Gazeta Esportiva separou os jogadores com mais participações em gols em 2025, veja abaixo:

1 - Lucas Moura (24)