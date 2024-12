Confira as cinco contratações mais frustrantes do futebol paulista em 2024

Cesar Greco/Palmeiras/by Canon

Patrick - Santos

Contratado pelo Peixe em abril deste ano, após deixar o Atlético-MG, Patrick não foi titular em uma partida sequer e ainda não marcou gols pelo Santos. O meia soma apenas uma assistência com a camisa do Peixe e não conseguiu cair nas graças da torcida. Ele possui contrato com o Alvinegro Praiano até o fim de 2026.

Raul Baretta/ Santos FC

Palacios - Corinthians

O lateral esquerdo Palacios foi contratado no início do ano, mas realizou apenas um jogo com a camisa do Corinthians. Na derrota para o São Bernardo pelo Campeonato Paulista, o defensor sofreu uma lesão crônica de cartilagem no joelho esquerdo e nunca mais jogou pelo Timão. Com vínculo até o final de 2027, o equatoriano busca dar a volta por cima no Alvinegro em 2025.