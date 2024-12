Com último quarto eletrizante, Timberwolves vencem os Mavericks pela rodada de Natal da NBA

O JOGO

O jogo começou equilibrado no primeiro quarto, com os Timberwolves saindo na frente, com 26 24. No segundo período, no entanto, os visitantes ampliaram muito o placar, fechando com 57 a 40.

Na volta do intervalo, o duelo continuou com o mesmo ritmo. Pelo lado dos Mavericks, Kyrie Irving estava tendo uma noite inspirada, mas não tinha ajuda de seus companheiros. O jogo foi para o último quarto com 90 a 69 para os Timberwolves.