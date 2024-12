Barcelona se aproxima da contratação de zagueiro alemão, diz jornal espanhol

Os Culés têm tentado a aquisição do zagueiro desde a última janela do verão europeu, sendo que já tiveram uma proposta recusada na época. Após a temporada histórica do Bayer Leverkusen, Jonathan Tah foi um dos nomes que ficaram em alta no mercado, também sendo procurado pelo Bayern de Munique. No entanto, o periódico espanhol afirma que pessoas próximas ao jogador não escondem que o Barcelona está na frente para ter o atleta na próxima temporada.

A publicação também afirma que Deco, diretor de futebol do Barça, se reuniu com o jogador e seus empresários no início de dezembro, já deixando acertadas as bases contratuais. Tah terá um vínculo de cinco anos de duração com o clube catalão, até junho de 2030.

Aos 28 anos, Jonathan Tah está no Bayer Leverkusen desde 2015, sendo um dos pilares do clube. Nesta temporada, o zagueiro já participou de 25 partidas, tendo marcado dois gols. Ele também é constantemente convocado pela seleção da Alemanha.