Antes de deslanchar, Mbappé fez promessa ao presidente do Real Madrid

O atacante, inclusive, foi decisivo para o título do Intercontinental. Ele abriu o placar na vitória de 3 a 0 sobre o Pachuca, do México.

Com o bom rendimento do francês, os Merengues já estão a cinco partidas sem perder. São quatro vitórias e um empate. O clube está na vice-liderança do Campeonato Espanhol, com 40 pontos, um a menos que o líder Atlético de Madrid. O Real, porém, tem um jogo a menos.

O time de Mbappé e Vinícius Júnior volta a campo no dia 3 de janeiro, às 17 horas (de Brasília), quando visita o Valencia, em embate atrasado da 13ª rodada do Campeonato Espanhol.