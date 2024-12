Veja por que o Santos decidiu apostar em Pedro Caixinha como técnico para 2025

Depois de mais de um mês sem técnico, o Santos anunciou a chegada de Pedro Caixinha. O português será responsável por dirigir o Peixe em 2025. Novo CEO do clube, Pedro Martins foi um dos líderes na negociação e e explicou a escolha.

"Ele trabalha muito bem com os jovens, é um treinador que procura sempre um time intenso e agressivo. É um time que tá sempre com fome de gol. E ele quer um projeto. Quando sentamos para conversar com ele, ele disse que não olha apenas para a camisa, mas sim o que tem de pretensão e ambição. A maioria dos clubes só fala do sucesso. Nenhum fala como de fato se vai avaliar o trabalho, como você vai jogar, integração com base e staff da casa. Tudo isso é importante. Eu conversei com ele. E ele achou que o projeto do Santos era o melhor", contou.

Uma das principais críticas em relação ao trabalho de Fábio Carille era em relação ao estilo de jogo. Muitos torcedores pediam mais agressividade à equipe, além de mais utilização de jogadores da base.