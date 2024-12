Veja 5 grandes momentos do Internacional em 2024

Apesar de terminar 2024 sem títulos e passar por certas dificuldades no ano, a temporada do Internacional foi repleta de bons momentos, e por isso a Gazeta Esportiva decidiu listar cinco grandes momentos do Colorado neste ano, veja abaixo:

1- Recuperação na Copa Sul-Americana

No Grupo A da Sul-Americana, com Belgrano, da Argentina, Real Tomayapo, da Bolívia, e Delfín, do Equador, o Internacional enfrentou dificuldades nas primeiras quatro partidas e não venceu nenhuma delas, correndo sérios riscos de ser eliminado ainda na primeira fase. No entanto, nos últimos dois jogos, a equipe reagiu e ganhou ambos, conseguindo a classificação em segundo lugar.