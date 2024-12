São Paulo acerta renovação com atacante Isa até o final de 2026

Com a camisa do São Paulo, Isa disputou 72 jogos e marcou dez gols. Em 2024, ela participou das campanhas históricas do time paulista no Brasileirão, em que foi vice-campeão, e da conquista da vaga inédita na Libertadores.

Com isso, o São Paulo segue com tudo no planejamento para 2025. Neste mês, antes da atacante, o Tricolor paulista já anunciou as renovações de Majhu, Jéssica Soares, Camilinha, Carlinha, Robinha e Serrana.