Santos está atrasado no planejamento para 2025? Veja o que pensa o novo CEO

Muitos torcedores do Santos entendem que o clube está atrasado no planejamento para 2025. O clube ficou pouco mais de um mês sem técnico. A angústia só chegou ao fim na última segunda-feira, com a chegada de Pedro Caixinha. O treinador foi anunciado junto com Pedro Martins, no CEO.

O dirigente, aliás, comentou sobre os planos para a próxima temporada. Na sua visão, o Peixe está em uma situação confortável.

"Desde a primeira conversa que tive com o presidente, ele me passou o planejamento. Naquele momento fiquei super confortável com o tempo que temos para tomar decisões. A melhor decisão é a certa. Estamos aqui para tomar decisões. Se for certa e rápida, é a melhor", disse.