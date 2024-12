Palmeiras assina com patrocinador máster que pode render até R$ 170 milhões por ano; veja detalhes

? SE Palmeiras (@Palmeiras) December 22, 2024

A Crefisa patrocinou o Palmeiras em uma das eras mais vitoriosas da história do clube. Desde 2015, quando começou a estampar o uniforme do clube, o Verdão conquistou quatro Campeonatos Brasileiros (2016, 2018, 2022 e 2023), duas Copas Libertadores (2020 e 2021), duas Copa do Brasil (2015 e 2020), quatro Campeonatos Paulista (2020, 2022, 2023 e 2024), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023).

A estreia da Sportingbet na camisa do Palmeiras deve acontecer logo no primeiro compromisso do Palmeiras no ano. A equipe comandada por Abel Ferreira enfrenta a Portuguesa no dia 15 de janeiro, em jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Paulista.