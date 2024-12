Grêmio quer Gustavo Quinteros, mas Vélez promete dificultar saída do técnico

A diretoria do Grêmio segue com o desafio de buscar um novo treinador para a temporada 2025. Sem Pedro Caixinha, que acertou com o Santos, o nome cogitado pelo clube de Porto Alegre é o do treinador Gustavo Quinteros, do Vélez Sarsfield, da Argentina.

Mas a missão de acertar com o comandante não será fácil. O Vélez Sarsfield promete dificultar uma transferência e conta com Quinteros para o próximo ano.